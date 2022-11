Messina, carenza d'acqua: dodici scuole chiuse da venerdì pomeriggio a lunedì (compreso)

Il piano di emergenza per far fronte all'emergenza idrica tocca le scuole. Dodici i plessi scolastici compresi nell'ordinanza di chiusura che si appresta a firmare il sindaco Federico Basile per venerdì pomeriggio, sabato e lunedì. Da valutare poi se protrarre nella giornata di lunedì. Disagi limitati per le lezioni. Visto che pochissime scuole fanno lezione tra venerdì pomeriggio e sabato. Almeno una decina i punti di distribuzione straordinaria che saranno istituti in città e nei villaggi.

Le scuole interessate sono Archimede, Basile, Antonello e Verona-Trento plesso Majorana. Interessati anche otto comprensivi: Pascoli, Verona-Trento, Battisti-Foscolo, Villalina, Vittorini, Paradiso, Evemero, San Francesco di Paola.

L'ORDINANZA DEL SINDACO BASILE

© Riproduzione riservata