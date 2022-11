Messina, all'Atm pronto un nuovo bando per autisti: ecco i dettagli

L’Atm si prepara ad aprire le proprie porte a nuovi arrivi. Ai 125 bus oggi a disposizione, nel corso dei prossimi mesi se ne aggiungeranno altri quaranta di tipo ibrido che alleggeriranno il peso delle emissioni dei mezzi dell’azienda. Ma con più mezzi serviranno anche più autisti e in questo senso l’azienda, come ha annunciato ieri il presidente Giuseppe Campagna, si è già mossa. È in pubblicazione, infatti, un nuovo bando per il reclutamento di nuovo personale con la formula del contratto di apprendistato. Si tratta di un accordo, in una prima fase, a tempo determinato rivolto esclusivamente agli under 29. L’azienda su questi contratti ha delle forti riduzioni dei costi del lavoro.

