Piogge e temporali accompagnati da forti raffiche di vento che agiteranno le acque di Ionio e Tirreno. E' prevista anche per oggi l'allerta meteo gialla in tutta la Sicilia e anche nel Messinese con venti di burrasca nei quadranti occidentali della Sicilia e forti mareggiate su tutte le coste esposte. Previste nelle isole Eolie precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco soprattutto in nottata.

