Incidente a Sant'Agata Militello, BMW prede aderenza e centra un'altra auto. Due feriti

Incidente autonomo nel tardo pomeriggio di domenica sulla SP161 per Alcara Li Fusi, all’altezza di contrada Terreforti in territorio di Sant’Agata Militello. Fortunatamente se le sono cavata solo con lievi contusioni i due occupanti di una BMW, un giovane che era alla guida ed il padre che si trovava sul sedile anteriore. La vettura, per cause da accertare, ha perso aderenza sull’asfalto particolarmente viscido per l’abbondante pioggia caduta per l’intera giornata sul centro santagatese, andando a colpire una Fiat Punto, che era parcheggiata a bordo strada senza nessuno a bordo e finendo quindi la propria carambola contro un muretto. L’altra autovettura nell’urto ha invece colpito il cancello di un’abitazione. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale santagatese i due occupanti della BMW, per tutti gli accertamenti del caso sebbene solo contusi. I rilievi del caso sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Sant’Agata Militello. Sul posto anche i mezzi del soccorso stradale per la rimozione dei mezzi e dei detriti.

© Riproduzione riservata