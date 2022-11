Milazzo, pesanti multe per cambio corsia: Midili invoca la soluzione

Multe col photored, decisa presa di posizione del sindaco Midili che ha inviato una comunicazione ufficiale al comandante Puleo chiedendo che «si trovi una soluzione che vada oltre le interpretazioni normative che ritengo siano competenza dei giudici e non certo dei cittadini o del Sindaco o del comando di Polizia locale». Un intervento quello del primo cittadino che scaturisce dalla levata di scudi dei cittadini destinatari di verbali salati oltre che della riduzione dei punti sulla patente per non aver rispettato le corsie al semaforo di S. Giovanni.

«Una situazione – scrive Midili – che non può lasciare indifferente l’Amministrazione che se ne sta occupando già da alcuni mesi. Da sindaco oggi ho deciso di intervenire perché rientra certamente tra i miei compiti quello di tutelare e salvaguardare in tutti i modi i miei concittadini. Anche quando gli stessi commettono delle infrazioni che però non creano danni o pericoli evidenti e per le quali poi vengono colpiti in maniera che reputo eccessiva. Non è mio compito giudicare ed interpretare le norme ma credo che una famiglia oggi non sia nelle condizioni di poter essere esposta a pagamenti notevoli e con la ulteriore aggravante di non poter utilizzare la patente per chissà quanto tempo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata