Messina senz'acqua, confermato dal 25 al 27 lo stop alla distribuzione idrica

Le date sono confermate: una parte consistente della città – si parla di una porzione in cui vivono centomila messinesi – rimarrà senz'acqua da venerdì 25 a domenica 27 novembre. Il via libera è arrivato ieri in prefettura, dove si è tenuta una lunga riunione per fare il punto della situazione sull'intervento programmato dall'Amam sulla tubazione che porta l'acqua tra i serbatoi Montesanto e Tremonti.

Una volta avute rassicurazioni sulle disponibilità di almeno 18 autobotti per gli eventuali (e probabili) interventi nei vari punti della città che rimarranno a secco, ieri si è deciso anche di pianificare nuovamente i tempi di sospensione e riduzione della distribuzione idrica, per cercare di limitare al massimo l'impatto sulla popolazione. Oggi Amam, Comune e Prefettura forniranno i dettagli di ciò che accadrà in quel weekend, quindi verrà diffuso un comunicato di aggiornamento quotidiano, con tutte le info utili e certe.

Si interverrà su circa 60 metri di condotta nella zona di piazza d'Armi, il punto collinare nevralgico che collega Gravitelli, Bisconte, Montepiselli e i Colli Sarrizzo. Le criticità rilevate dai tecnici dell'Amam non sono ancora ad un punto di non ritorno, ma è proprio per evitare di arrivarci improvvisamente ­- con tempi di riparazione che in quel caso sarebbero più lunghi e soprattutto non programmabili – che si è deciso di prevenire, anziché curare.

