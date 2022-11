Le Eolie saranno “Isole verdi” grazie ai 53 milioni del Pnrr

Sono 53 i milioni, così come da decreto di conferma emesso dal Ministero, i fondi che le sei isole del Comune di Lipari potranno utilizzare nell’ambito del programma “Isole verdi” del Pnrr al quale ha aderito la precedente amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Marco Giorgianni.

I piani d’intervento, previsti in tutte le isole, secondo i parametri stabiliti dal programma, possono rappresentare un punto di svolta in termini ambientali ed energetici e riguardano: rifiuti urbani; mobilità sostenibile; settore idrico, ottimizzazione delle reti; efficienza energetica; fotovoltaico.

In tutti i settori si è puntato alla massimizzazione e al rafforzamento in termini ambientali ed energetici del territorio, agendo sui settori di maggiore criticità, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita sia per i residenti che per i turisti. Nell’ambito del ciclo dei rifiuti si è individuata la necessità di definire a Lipari un centro di raccolta comunale, destinato al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata dai cittadini, per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Centro che comprende un impianto di compostaggio modulare per il trattamento della frazione organica, con l’opportunità di utilizzare il fotovoltaico per la copertura dei relativi consumi energetici. Pianificato, inoltre, un centro di raccolta a Panarea. Il tutto per un finanziamento di euro 3.818.410.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata