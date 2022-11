Messina, s’ammala di leucemia per le radiazioni: chirurgo verrà ora risarcito dall’Inail

La Corte d’appello ha condannato l’Inail a riconoscere la malattia professionale ad un dirigente medico che, in qualità di chirurgo, effettuava un centinaio di interventi all’anno. I reparti di ortopedia e traumatologia degli ospedali, spesso non correttamente classificati come esposti a rischio radiologico, possono essere causa di tumori. Sino al 2014, tuttavia, l’Azienda non aveva ritenuto di classificare il reparto come soggetto a rischio radiologico ragion per cui tutti i dipendenti, sino ad allora, non hanno fruito delle “protezioni di legge” dedicate ai lavorati che agiscono in tali contesti a rischio. Si tratta, in particolare, oltre ai riconoscimenti economici, del congedo biologico, della sorveglianza dosimetrica e delle visite periodiche di controllo. Nel caso sottoposto alla Corte d’appello uno dei medici del reparto, pur non avendo mai aveva sofferto di antecedenti morbosi o traumatici di rilievo, risultava affetto da una rara forma di leucemia.

Secondo l’Inail, tuttavia, l’avere contratto una leucemia dopo 25 anni di esposizione alle radiazioni non era sufficiente per ottenere i risarcimenti di legge. Non solo l’Istituto negava il riconoscimento della malattia professionale e della relativa rendita ma, anche, dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, agiva in appello.

