Messina, il CgA dà ragione al Comune: la Waterpolo deve lasciare la piscina Cappuccini

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha dato ragione al Comune, respingendo il ricorso della Waterpolo. L’impianto natatorio del complesso sportivo Cappuccini potrà ora essere gestito dall’Università di Messina. Venerdì scorso, in un'intervista rilasciata a Rtp, il rettore Salvatore Cuzzocrea aveva fatto riferimento proprio a un accordo esistente con Palazzo Zanca, in base al quale la piscina Cappuccini viene assegnata all’Ateneo, così. Così come è stato per la pista di atletica. E il rettore si era detto «pronto a gestire» quella piscina, mettendo in campo una possibile collaborazione con le società sportive.

Bene quell'accordo, una delibera di Giunta del dicembre del 2021, è immediatamente esecutivo. Come sono immediatamente esecutivi tutti i provvedimenti varati dal dicembre al febbraio del 2021 che di fatto, per una serie di inadempienze contestate alla Waterpolo, revocavano la concessione ai privati partita nel 2012 e valida in un primo momento per 7 anni ma poi prorogata grazie ai provvedimenti Covid sino al 2025. Quei provvedimenti di revoca erano stati impugnati davanti al Tar dalla Waterpolo ma i giudici amministrativi avevano già dato torto ai privati. Di mezzo gli utenti della piscina costretti a nuotare al freddo visto che il Comune, in contenzioso con la Waterpolo giudicata inadempiente, ha disdetto le utenze del gas lasciando le caldaie senza alimentazione.

«La sentenza – si legge nel dispositivo – individua gli inadempimenti imputabili alla società appellante la Waterpolo: il completamento delle indagini strutturali, i calcoli di verifica, gli eventuali interventi di adeguamento e i certificati di collaudo per la tribuna scoperta che dovevano essere portati a termine entro il 30 novembre 2018; la manutenzione straordinaria e l'adeguamento dell’impianto elettrico che dovevano essere portati a termine entro il 30 novembre 2019». Il Consiglio di giustizia amministrativa, che ha nominato un tecnico verificatore per esaminare ogni aspetto della vicenda, non ha avuto alcun dubbio. Il Cga pone a carico della Waterpolo il compenso del verificatore che determina in duemila euro da cui detrarre quanto eventualmente già ricevuto a titolo di acconto; condanna la Waterpolo a rifondere le spese del secondo grado di giudizio a favore del Comune di Messina che liquida in duemila euro oltre alle spese accessorie se previste per legge. Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Il Comune è stato assistito dall'avvocata Alessandra Franza.

