Taormina, cardiochirurgia pediatrica a rischio: uno scippo da evitare

Cresce la preoccupazione per il destino della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, con i sindacati che chiedono la conferma del reparto specialistico in attività dal 2010 all’ospedale San Vincenzo. «Siamo di fronte ad un altro furto ai danni della sanità provinciale messinese: il Ccpm di Taormina viene cancellato con un colpo di spugna». A sostenerlo sono Francesco Fucile, segretario generale Fp Cgil, Antonio Trino, segretario provinciale con delega alla sanità e Guglielmo Catalioto, responsabile provinciale medici, i quali denunciano «la totale assenza della deputazione regionale di riferimento». Infatti, rimarca la Fp Cgil, «la nostra provincia ha subito una percentuale di tagli mostruosa rispetto alle cugine metropolitane Palermo e Catania». La Cardiochirurgia pediatrica in Sicilia esiste da 10-12 anni e funziona benissimo, servendo anche il bacino calabrese, rappresentando un punto di riferimento eccellente che probabilmente da fastidio; funziona 365 giorni l’anno h24 e non per 2 o 3 giorni al mese come ci è dato di capire da alcune note.

