Sede del 118, l’atteso ritorno a Milazzo

La buona notizia è che dopo quasi dieci anni le ambulanze del 118, in atto dislocate in una zona decentrata di San Filippo del Mela “torneranno” ad avere base a Milazzo. Quella meno buona è che per accoglierle, assieme ad altri servizi che l’Asp è pronta ad assicurare , si renderà necessario il trasferimento di 35 bambini che in atto frequentano una scuola di proprietà comunale.

Una vicenda, questa, che ha “diviso” maggioranza ed opposizione come è emerso nel corso di una seduta di consiglio comunale straordinario caratterizzata da polemiche e da una diversità di vedute ed opinioni che spesso si è accentuata oltre la normale dialettica politica. Iniziamo dalla novità. Il consigliere Rosario Piraino ha comunicato che sono in fase di definizione delle intese con l’Azienda sanitaria provinciale per mettere a disposizione la struttura dell’ex Onmi, oggi scuola Disney, al fine di allocare al suo interno diversi servizi, tra i quali appunto il “118”, la neuropsichiatria infantile, il Serd, il Pte (Presidio di primo soccorso) e la Radiologia territoriale (esame ecografia tiroide, Moc e mammografia). L’Asp opererà in questo immobile un intervento di ristrutturazione. «Una opportunità importante per la nostra città – ha proseguito – dopo anni in cui abbiamo subito la spoliazione di importanti servizi: Agenzia delle Entrate, Giudice di Pace, 118 e da ultimo anche la neuropsichiatria trasferita di recente a Giammoro».

« Un accordo – ha aggiunto il sindaco Midili – che nasce dal cattivo stato in cui si trovano i locali di Vaccarella che ospitano questo e altri servizi, con gravi disagi per gli utenti del comprensorio e per gli eoliani. Oggi vi sono una sessantina di bambini con problemi psichici che devono essere accompagnati quasi tutti i giorni da Milazzo o dalle Eolie a Giammoro. È facile immaginare con quali problemi per i loro familiari. Stesso discorso per il 118 che per raggiungere Milazzo devono partire da San Filippo. Una cosa assurda. Oggi che abbiamo questa possibilità è chiaro che intendiamo sfruttarla, partendo dal presupposto che ai 35 bambini che dovranno lasciare il plesso Walt Disney, sarà garantita idonea sistemazione».

