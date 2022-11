Rometta, mobilitazione per potenziare i servizi postali

Tornano alla carica – sull'installazione di un postamat e sull'implementazione degli orari di ufficio – l'amministrazione comunale e alcuni cittadini di Rometta. «Da tempo – sostiene il sindaco Nicola Merlino – Poste Italiane ha iniziato un programma di realizzazione di postamat negli uffici dei comuni con meno di 5mila abitanti. Com'è noto, Rometta ha una popolazione superiore a 5mila abitanti, ma l'ufficio postale del centro dista oltre 13 km da quello della frazione Marea. Per questo motivo – spiega il primo cittadino – abbiamo avviato tutta una serie di richieste a Poste Italiane, volte alla collazione nella sede di Rometta centro del postamat».

Da ultimo, l'Amministrazione ha coinvolto anche la prefetta di Messina Cosima Di Stani, che ha ricevuto risposta da parte della società. Nello specifico, Poste Italiane, nella nota, precisa che al momento non è prevista alcuna installazione della struttura in questione. E che, in merito alla richiesta di aumento delle giornate di apertura dell'ufficio di Rometta centro, l'azienda monitora costantemente i flussi d clientela e, ad oggi, l'attuale assetto operativo risulta adeguato alla clientela del bacino di riferimento.

