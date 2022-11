Ospedale a Barcellona, l’Asp invita a Messina il presidente Pino, Calabrò e Aliberti

La mobilitazione promossa dal comitato civico pro ospedale, a cui hanno aderito circa quaranta, tra associazioni, rappresentanti degli studenti delle scuole superiori, sindacati ed organismi del volontariato, in favore del “Cutroni Zodda” che prevede una manifestazione pubblica conclusiva al fine di sostenere l'immediata attivazione del Presidio ospedaliero di base di Barcellona, si terrà nella mattinata del prossimo 2 dicembre.

A comunicarlo, ieri pomeriggio, i rappresentanti dello stesso comitato civico presieduto dal prof. Enzo Correnti. Ieri è stato anche anticipato che sarà intensificata l'azione di raccolta delle firme per la petizione da inviate al presidente della Regione ed al Ministro della Salute, oltre che ai vertici dell'Asp. Ieri, intanto, sulla sua pagina Facebook, il deputato regionale Pino Galluzzo, di Fratelli d'Italia, che nella precedente legislatura faceva parte della Commissione sanità dell'Ars, ha postato una sua foto dinanzi alla sede dell'Asp di Messina, annunciando di essere stato ieri all'Asp di Messina, aggiungendo che «la prossima settimana si riaprirà il Reparto di Medicina dell’ospedale di Barcellona e la Riabilitazione». Lo stesso deputato ha assicurato: «Seguo tutto con attenzione e impegno», anticipando anche che «a breve si espleterà un concorso a tempo indeterminato per Cardiologi ed Anestesisti, requisiti fondamentali per una ripartenza del nosocomio».

Contemporaneamente, il presidente del Consiglio Angelo Paride Pino, ha ricevuto una telefonata dal direttore sanitario dell'Asp, Domenico Sindoni, con la quale, lo stesso presidente del Consiglio Angelo Paride Pino veniva invitato assieme al sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ed al presidente del Comitato dei sindaci del Distretto socio sanitario D28 di Barcellona, Eugenio Aliberti, per il prossimo 16 novembre nella sede della stessa Asp per quelle che sono state definite “importanti comunicazioni” relative al contenuto del documento deliberato dal Consiglio comunale martedì scorso nella riunione aperta in cui all'unanimità è stata approvata un’importante delibera. Con essa «si invita e diffida il commissario straordinario dell’Asp e chiunque altro vi sia tenuto, a dare immediata attuazione a quanto previsto dalla vigente Rete ospedaliera regionale, riservandosi di notiziare dell’eventuale ulteriore inerzia le competenti Autorità».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata