Messina, il caso Policlinico. Medici e sanitari: "Si tratta di una vera epurazione"

Oggi nell’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina i medici e i sanitari dell’Università di categoria EP (Elevata Professionalità) subiscono una grave discriminazione professionale rispetto ad un dirigente medico con contratto ospedaliero del S.S.N. che svolge la medesima attività. I medici e i sanitari, che prestano la loro attività assistenziale come dirigenti presso l’Aou di Messina, increduli, esprimono grande preoccupazione per la decisione presa unilateralmente dai vertici dell’Azienda, senza alcuna opposizione del Rettore, in merito agli annullamenti delle delibere di conferimento di incarichi di responsabilità e/o di direzione di Uos, Uosd e Uoc e al cambiamento di qualifica di circa 150 professionisti da Dirigenti Medici e Sanitari a “funzionari”!

Questi professionisti, assunti a tempo indeterminato dal 2001 per le necessità assistenziali dell’allora Policlinico Universitario, nelle funzioni e con retribuzioni di Dirigenti Medici/Sanitari Ospedalieri, occupano posizioni assistenziali di grande importanza strategica per l’Aou ma soprattutto garantiscono prestazioni mediche assistenziali di elevato profilo professionale e quando non responsabili di UU.OO., sono destinatari di contratti di alta professionalità che ne connotano l’inquadramento secondo quanto previsto dal Ccnl della Dirigenza Medica attualmente vigente.

Appare evidente che, al di là di risvolti legali, che saranno evidentemente valutati nelle sedi opportune, potrebbero presentarsi concrete criticità per la cittadinanza tutta che, da anni viene assistita da questi professionisti e che rischia di restare senza una buona parte di qualificata assistenza qualora l’Amministrazione dell’Aou dovesse procedere nella sua avventata iniziativa di “epurazione” da funzioni apicali e/o dagli incarichi dirigenziali dei professionisti in questione. Questi sanitari in tutti questi anni hanno rappresentato gran parte della forza lavoro medico/chirurgica; quasi la metà della Dirigenza dell’Aou è, e sta continuando ad essere, in prima linea soprattutto nei reparti di Emergenza/Urgenza (Pronto Soccorso Generale e Pediatrico, Terapie Intensive, Anestesia, Cardiologia, Stroke), ma anche Medicine, Neonatologia, Pediatria, Ginecologia ed Ostetricia, Chirurgie Generali e specialistiche, Radiologia, Laboratori, Farmacia, ecc., e ancora nelle Direzioni Aziendali con responsabilità gestionali. Le loro attività sono integrate nei percorsi e nelle Reti Regionali di Emergenza, attività professionali che hanno contribuito ad identificare nella Aou Centri Hub e Centri Regionali di Riferimento. Professionisti che nei loro campi, sono stati nei tavoli tecnici sanitari, si sono spesi nel sociale e nelle società scientifiche e talvolta hanno elevato l'intera comunità messinese a posizioni di rappresentanza e di vertice anche in ambito nazionale.

I medici e i sanitari EP dell’Aou “G. Martino”, alla luce di queste azioni svilenti la professione medica messe in atto dalla Direzione Aziendale, prendono coscienza che la situazione di grave, immotivata e incomprensibile delegittimazione di una intera classe di professionisti sia tale da esigere la necessità di tutelare in maniera decisa e collettiva l’attività professionale fino ad oggi svolta con serietà e passione anche e soprattutto negli aspetti più impegnativi e gravosi dell’assistenza, ritenendo di difendere in ogni sede la dignità di professionisti così palesemente umiliata.

Tanto più emerge con forza questa necessità dal momento che azioni cosi lesive della dignità e della storia professionale di 25 anni di attività di 150 professionisti, vengono poste in essere dai vertici dell’Aou, (che ben conoscono il contesto e la forza trainante nelle attività assistenziali dei medici ad Elevata Professionalità), dai quali invece ci si aspetterebbe rispetto e tutela (ed eventualmente la tenace ricerca di soluzioni a qualche aspetto solo oggi ritenuto poco convincente: non si ha notizia di altre Aziende Ospedaliere Universitarie italiane che hanno in attività medici EP, anche in posizioni apicali, in cui si sono posti simili problemi). In tale direzione si sta focalizzando il dibattito e si stanno discutendo le indispensabili iniziative da intraprendere per tutelare in primis la continuità assistenziale che per 25 anni hanno garantito ai loro pazienti. Parimenti, atteso l’interesse collettivo che la vicenda potrebbe assumere, si vuole sensibilizzare la cittadinanza, le associazioni di settore, gli organi di stampa, le autorità locali, la politica locale, regionale e nazionale, le parti sociali ecc..., al fine di non relegare una vicenda così inspiegabile e surreale nei confronti di 150 medici e sanitari che mette in discussione il ruolo ricoperto in tutti questi anni di attività, dentro le mura del maggiore presidio ospedaliero della città di Messina e dell'intera provincia, Ospedale che garantisce, tra l’altro, assistenza qualificata anche alla vicina Calabria. Il medico ospedaliero nella sua autonomia e nella sua essenza, nell’ordinamento italiano può ricoprire il ruolo unicamente di Dirigente Medico e non di “funzionario”!

I medici e i sanitari universitari dell'A.O.U. “G. Martino

