Messina, beccati con un 1 kg e mezzo di droga. Due arresti

Nel corso di specifici servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, la squadra mobile e le volanti, con l’ausilio dell’unità cinofila della Questura di Reggio Calabria, hanno arrestato un messinese di 34 anni, già gravato da specifici pregiudizi di polizia, ed una donna di 57 anni, incensurata. I controlli, in particolare, hanno riguardato la zona di “Santa Lucia sopra Contesse”, dove sono stati predisposti servizi di osservazione anche nei confronti di soggetti conosciuti dagli investigatori.

Nel corso della prima mattinata, gli uomini della Mobile unitamente ad equipaggi in divisa dell’U.P.G.S.P. e del cane antidroga “Ghismo”, hanno effettuato due distinte perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di residenza dei due soggetti, uno dei quali già noto negli ambienti dello spaccio. Grazie al fiuto di “Ghismo”, in uno dei locali cantine nella disponibilità del trentaquattrenne, gli agenti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 1,2 kg di marijuana e 200 gr di hashish, occultati all’interno di un borsone. Nell’abitazione della donna, invece, i poliziotti hanno sequestrato un involucro ben nascosto nell’armadio della camera da letto contenente più di 100 gr di marijuana. Entrambi sono stati, quindi, arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse degli indagati.

