Spaccio di droga a Messina, depositati i verbali dei fratelli Abbas

Le strade variegate della droga ad ogni angolo di strada tra Messina, Barcellona, Catania e Palermo. I viaggi con cinque o venti chili di “roba” a volta. La serra sotterranea di marijuana. Il giro dei pusher “alle dipendenze”. Il mantenimento degli affiliati in carcere. La droga palermitana marchiata con il simbolo “CR7” di Ronaldo, forse per indicare che era roba buona. Il pub a Vaccarella. I soprannomi dei fornitori o degli altri ragazzi dello spaccio, tipo “cinese”, “americano”, “baffo”, “macellaio”, “pinocchio”, “lordo” “l’alieno”. I rifornimenti a Ballarò su Palermo e a Librino su Catania. Quasi sempre marijuana e hashish, quando capitava cocaina ed ecstasy. E poi c’era lo spice. Sì lo spice, la nuova regina delle droghe tra i ragazzi, che è un miscuglio di erbe essiccate che produce effetti simili a quelli della marijuana, ma in realtà ben più gravi per la salute, nota anche come K2 o “Black Mamba” e acquistata sopratutto attraverso il web.

Nella maxi inchiesta della Dda e dei carabinieri sulla riorganizzazione di Cosa nostra barcellonese, il troncone relativo per lo più ai reati di narcotraffico e possesso di armi, irrompono come un uragano le dichiarazioni dei due nuovi collaboratori, i fratelli Alessandro e Gabriele Abbas, che per anni acquistavano e smerciavano droga tra Messina, Barcellona e Milazzo e hanno deciso da qualche mese di raccontare tutto quello che sanno. Citando anche altre zone come Lipari, Gualtieri Sicaminò, S. Lucia del Mela, Merì, Soccorso.

