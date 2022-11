Morte del pilota messinese Amendolia, assolti i due giudici di gara

Assoluzione. Si è chiuso così il processo per la morte del povero Mauro Amendolia, il pilota messinese molto noto in città che perse la vita nell’incidente di gara avvenuto il 21 aprile del 2017 a Piano Battaglia, mentre gareggiava alla 101° Targa Florio con la figlia Gemma come navigatore, che rimase gravemente ferita e si salvò.

Il giudice monocratico Camilleri, nel processo nato da quella tragedia, che vedeva imputati per omicidio colposo con il rito abbreviato Marco Cascino, direttore di gara, e Antonio Pochini, delegato dell’allestimento del percorso, ha deciso per entrambi l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”. Analoga richiesta aveva formulato l’accusa. L’altro imputato nel procedimento, a suo tempo rinviato a giudizio, è Angelo Pizzuto, organizzatore, per cui si sta procedendo con il rito ordinario sempre a Termini Imerese. Sono assistiti dagli avvocati Fabio Tricoli, Raffaella Geraci e Marco Baroncini. La vedova del pilota e i figli, tra i quali la stessa Gemma, che sono stati parte civile nel procedimento, sono rappresentati dall’avvocato Giovanni Mannuccia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata