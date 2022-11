A Messina la banda dei furti con “riscatto”. In 17 andranno davanti al gup

Si aprirà il prossimo 23 novembre davanti al gup Claudia Misale l’udienza preliminare sui furti d’auto e motorino con “riscatto” al rione Giostra, i cosiddetti “cavalli di ritorno”, che nel luglio scorso aveva portato a dodici misure cautelari, in esecuzione dell’ordinanza di custodia emessa dal gip Maria Militello. Si tratta di 17 indagati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al furto - i quattro indagati ritenuti maggiormente responsabili -, e poi di ricettazione, riciclaggio e estorsione. Ai vertici dell’organizzazione si trovava, secondo gli inquirenti, il 32enne Alessio Nostro, che del gruppo sarebbe stato il “promotore” ed avrebbe partecipato «alla stragrande maggioranza di reati fine».

A luglio oltre a Nostro erano finiti in carcere anche il 33enne Gaetano Batessa e il 34enne Pietro Micali, oltre al 40enne Gabriele Alfonso Fratacci. Agli arresti domiciliari erano invece andati il 30enne Francesco Bucalo e il 40enne Nunzio Buscemi. Per gli altri sei indagati il gip aveva ritenuto sufficiente l’obbligo di presentazione.

Adesso, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pm Giuseppe Adornato sono in 17 gli imputati che compariranno davanti al gup tra un paio di settimane: Alessio Nostro, Gabriele Alfonso Fratacci, Francesco Bucalo, Gaetano Batessa, Antonino Margareci, Nunzio Buscemi, Massimiliano Santapaola, Pietro Micali, Nicola Ieni, Giuseppe Astuto, Giuseppe Previti, Marcello Nunnari, Pippo Molonia, Giovanni Cantarella, Natale Schifilliti, Angela Recupero e Kevin Arena. Sono assistiti dagli avvocati Alessandro Trovato, Cinzia Panebianco, Luigi Gangemi, Daniela Garufi, Carlo Caravella, Salvatore Silvestro, Alessandro Billè, Antonio Amata, Antonello Scordo e Giovanni Mannuccia.

