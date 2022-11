Milazzo, chiacchierata con Antoci: si parla dei Nebrodi all'Università della terza età

Affrontato dalla Lute (Università della terza età) un argomento caldo ed attuale, quale è quello dei Nebrodi. Ne ha parlato il presidente Claudio Graziano, nell’Aula Magna dell’Istituto “Majorana”, con il dottore Antoci che ha accettato l’invito e si è prestato ad una lunga chiacchierata, proprio all’indomani della sentenza del Tribunale di Patti che ha pronunciato le condanne per tutti coloro che Antoci ha fatto arrestare negli anni, e si tratta di 91 persone inquisite nel processo “Mafia dei Nebrodi”. Sei secoli di carcere per i mafiosi ed un sequestro di beni per oltre quattro milioni di euro. Questo il risultato, anche se la mafia l’ha costretto ad un cambiamento la vita, costringendolo a vivere sotto scorta, però Antoci che non ha mai fatto vacillare la sua sete di giustizia. E questo emerge anche dalle sue recenti dichiarazioni: “Abbiamo fatto quello che andava fatto, abbiamo superato il silenzio e fatto capire che i soldi dei fondi europei dovevano essere distribuiti alle persone per bene e non ai capi mafia”. Una chiacchierata tra Antoci ed il presidente Claudio Graziano, che ha affrontato l’aspetto giudiziario della vicenda, raccontata da Antoci con grande orgoglio, affermando più volte che il suo è stato solo “un dovere di cittadino” per dare un senso alla propria esistenza. Un concetto molto semplice, che alla luce della brutalità delle componenti mafiose, può sembrare anche semplicistico, ma, ascoltando il punto di vista di Antoci, si rimane colpiti da un passaggio: “In fin dei conti io ho fatto solo il buon padre di famiglia”.

