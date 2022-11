Messina, il Tar respinge i ricorsi elettorali sul premio di maggioranza: tutto resta com'è

Il Tar ha respinto i ricorsi elettorali contro l’assegnazione del premio di maggioranza alle ultime elezioni amministrative di Messina. Il premio resta dunque quello assegnato alla formazione elettorale che fa capo a De Luca. Tre i ricorsi presentati contro le decisioni assunte dall’Ufficio elettorale, due riguardavano la stessa questione, l’attribuzione del premio di maggioranza: si tratti di quelli presentati dalla prima dei non eletti di Fratelli d’Italia, la cardiologa Mariapaola Campisi, rappresentata dagli avvocati Felice Panebianco (militante dei “meloniani”) e Antonino Crisci. Il ricorso "gemello" era stato presentato da una delle cognate di Francantonio Genovese (e quindi per Ora Sicilia), Giovanna Schirò, rappresentata da un avvocato che le questioni di Palazzo Zanca le conosce bene, l’ex sindaco Antonio Andò. Respinto anche il terzo ricorso, che metteva in discussione il metodo con cui è stato assegnato il seggio spettante al miglior candidato sindaco perdente, Maurizio Croce, presentato dal centrosinistra. Gli attuali consiglieri comunali erano rappresentati dagli avvocati Pippo Trischitta (uno dei diretti interessati) e Sabrina Donato.

I seggi messi nel mirino erano quelli oggi occupati dai consiglieri comunali Antonia Feminò, Giulia Restuccia, Emilia Rotondo, Raimondo Mortelliti, Giuseppe Villari, Francesco Cipolla, Pippo Trischitta e Rosaria D’Arrigo. Cioè dai consiglieri eletti proprio in virtù del premio di maggioranza.

