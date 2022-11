Messina, al via il corso di preparazione all'esame di Avvocato

Si è svolta Lunedì 7 novembre 2022 presso il Dipartimento “Cultura e Servizi” dell’Ordine degli Avvocati di Messina la lezione inaugurale del “Corso di preparazione all’esame di Avvocato 2022” organizzato dalla “Camera Civile di Messina”.

“Sono soddisfatta ed orgogliosa del fatto che un numero così importante di giovani colleghi abbia aderito al corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense organizzato dalla Camera Civile di Messina che accompagnerà - come sempre ha fatto negli anni passati - i candidati per tutto il percorso che li condurrà alla sessione di esami prevista, anche per quest’anno con la modalità telematica. E’ stato un piacere presentare la lezione inaugurale sia come Presidente dell’Associazione organizzatrice che come componente della Commissione Esami per la sessione 2020, così da poter meglio descrivere agli iscritti, in virtù dell’esperienza maturata, quanto si accingono a vivere” ha dichiarato l’Avv. Rosaria Filloramo, Presidente della Camera Civile che ha concluso il suo intervento ringraziando tutti i colleghi dell’Associazione e in particolare chi l’accompagnerà nella qualità di Tutor elevando ai massimi livelli tale organizzazione.

“Anche quest’anno la Camera Civile è al fianco ed a disposizione dei giovani colleghi che si accingono a partecipare ad una sessione di esami tanto importante per il prosieguo della loro attività professionale. Abbiamo ritenuto opportuno confermare il percorso di preparazione già positivamente sperimentato nella scorsa edizione diviso tra simulazioni collettive ed individuali” ha dichiarato l’avv. Dario Carbone, Delegato ai rapporti con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.

“Sono molto soddisfatto del gran numero di adesioni da parte dei giovani colleghi, frutto dell'importante e meticoloso lavoro svolto dalla Camera Civile nell'organizzazione del corso e nell'assistenza e accompagnamento fino all'esame. Voglio ringraziare anche gli altri componenti della Consulta del Praticante che hanno partecipato all'organizzazione che sono l’Avv Michela Pandolfino, il Dott. Armando Falliti ed il Dott. Andrea Migliardo.” conclude il dott. Giulio Fragale, responsabile della Consulta del Praticante della Camera Civile di Messina.

