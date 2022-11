Addiopizzo Messina ricorda Olga Cancelleri a un anno dalla scomparsa

Ricorre il primo anniversario dalla triste dipartita dell'avv. Olga Cancellieri, figura ai più conosciuta per i suoi molteplici impegni in città, per la sua particolare passione politica e il suo attivismo non di maniera. Addiopizzo Messina la vuole ricordare istituendo un Premio a suo nome del valore di 500 euro da assegnare alle scuole messinesi con un concorso che sarà illustrato sabato 19 novembre con una conferenza stampa in sede. Una proposta già emersa e condivisa da parte dei soci già nelle settimane successive al dramma che ha colpito la famiglia Anzà-Cancellieri, per segnarne la memoria proprio all'interno di un'iniziativa a cui lei avrebbe sicuramente guardato con favore. Quanti hanno conosciuto e apprezzato l'impegno di Olga nella vita civile e politica della nostra città, come esempio di donna dalla forte personalità che ha saputo a più riprese essere elemento di aggregazione, di confronto, di arricchimento professionale per molti, non può che condividere con noi questo prezioso ricordo.

