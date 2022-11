Messina, lo spaccio di droga a Faro Superiore: sono undici gli indagati. I NOMI

Inizia a passare al vaglio del Riesame l’indagine che lo scorso ottobre ha smantellato una rete familiare di spaccio nel villaggio di Faro Superiore, e che vede coinvolti sul piano degli indagati undici persone. Si tratta di Alessandro Molonia, 34 anni; Carmelo Guarnera, 26 anni; Marisa Scimone, 47 anni; Desirè Maucci, 27 anni; Francesco Maucci, 32 anni; Patrizia Ingemi, 55 anni; Salvatore Scardaci, 51 anni; Alessandro Berenato, 29 anni; Mariassunta Guarnera, 27 anni; Maicol Scimone, 24 anni; Fabio Pietro Paolo, 27 anni.

Secondo quanto hanno ricostruito la Procura e i carabinieri si trattava di un gruppo organizzato che usava dei giovanissimi, anche sotto i 14 anni, per nascondere la droga (cocaina e marijuana). Il 19 ottobre è stata eseguita dai militari un’ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di sette persone, sul cui conto sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza per il reato di “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”. Due sono finiti in carcere, quattro ai domiciliari e uno ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In base alle indagini sarebbe emerso che il nucleo di Faro Superiore fa riferimento ad una famiglia del posto e ad altri affiliati, ma che i contatti per i rifornimenti fossero con elementi della criminalità di Giostra.

