Messina, la Cgil sul Teatro: "Valorizzare gli artisti del territorio, serve un confronto"

Critiche al programma della nuova stagione del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, presentato sabato in conferenza stampa” arrivano dal segretario generale Slc Cgil Messina Antonio Di Guardo e dal responsabile del Dipartimento produzione culturale Slc Cgil Sicilia Luigi Tabita. "La Governance del Teatro, ormai scaduta, ha deciso di organizzare la stagione per salvaguardare le sorti del Teatro, e questo potrebbe essere un bene, ma ci chiediamo dove sono finiti gli impegni presi dalla politica e le promesse fatte solo qualche mese addietro in campagna elettorale? La valorizzazione degli artisti del territorio, tanto decantata, dov’è finita? Si riscontra che su 16 titoli solo una produzione è coprodotta dal Teatro di Messina con un cast di artisti di fuori e un solo giovane attore messinese. I restanti titoli sono spettacoli ospiti".

"Perché le compagnie messinesi devono essere premiate e gratificate fuori dal territorio e non trovano mai il giusto spazio e riconoscimento a Messina, se non per piccoli progetti collaterali? - scrive la Cgil - Chiediamo quindi “- concludono Di Guardo e Tabita - “che si convochi al più presto un tavolo con il sindaco ed il nuovo assessore di riferimento".

