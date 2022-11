Pronto soccorso del Policlinico: a Messina lo scandalo continua

La scandalo del nuovo pronto soccorso del Policlinico da realizzare al padiglione E continua. Un cantiere regionale aperto nel dicembre del 2020 che è ancora una clamorosa incompiuta. E rischia di restare tale. Così come si fa sempre più concreto il rischio che i tempi di consegna slittino di mesi. Le foto scattate 48 ore fa parlano chiaro. Ancora la fine è lontana.

Altro che 31 ottobre come data ultima di chiusura cantiere, ormai già superata. Qui se va bene, e siamo fortunati, secondo alcuni addetti ai lavori istituzionali a dicembre forse si potrà concretamente intravedere qualcosa.

Anche se l’impresa, la “Leil Costruzioni” di Partinico, sta continuando ad operare in cantiere, a quanto pare ci sono serie preoccupazioni sul pagamento dei prossimi stati di avanzamento. È necessario quindi dare l’ennesima accelerata pere quella che è ormai divenuta una autentica “farsa sanitaria”. Medici e pazienti intanto si “arrangiano” da mesi la padiglione C, dove per fortuna è scomparso il “tendone blu della vergogna” e l’amministrazione del Policlinico ha realizzato a proprie spese un triage per tamponare la situazione.

In tema di sanità c’è poi un altro capitolo che rischia di non essere mai aperto, ed è quello relativo al potenziamento dell'ospedale di Milazzo. In questo ospedale infatti era stata progettata la riqualificazione integrale del pronto soccorso con annessa terapia intensiva. Il progetto è pure finanziato con una delibera della giunta di governo regionale del dicembre del 2021, e assieme a questi reparti è stato progettato e finanziato un nuovo reparto di terapia sub intensiva all’ospedale Papardo, a completamento degli interventi in corso.

Ma inspiegabilmente - come ha denunciato nei mesi scorsi l’ex soggetto attuatore, l’ing. Tuccio D’Urso, e forse proprio questo gli è costato il posto -, questi interventi non sono mai stati autorizzati dal Dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute.

