Ponte sullo Stretto, Forza Italia con Salvini: la Ronzulli presenta ddl per costruirlo. Previsto un commissario

Alla vigilia del vertice convocato a Roma dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al quale parteciperanno il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e l’omologo della Sicilia, Renato Schifani, Forza Italia salda il patto con la Lega di Matteo Salvini sul Ponte di Messina. Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, ha depositato un disegno di legge in cui chiede di inserire la costruzione del ponte «nell’elenco delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese». La senatrice, sottolineando che la realizzazione dell’infrastruttura permetterà di «creare oltre 100 mila posti di lavoro», propone la nomina di un commissario e di agire in deroga al codice dei contratti pubblici.

Al primo comma il ddl recita: “Il ricorso alla disciplina derogatoria appare giustificato dalla necessità di realizzare un’infrastruttura importante, quale è il ponte sullo Stretto, facilitando in chiave semplificatrice il rilancio degli investimenti da e per il Sud d’Italia”. Nella presentazione del ddl, si legge: «La Sicilia e la Calabria, e più in generale il Mezzogiorno, scontano un ritardo infrastrutturale non più tollerabile in un mondo globalizzato in cui le persone e le merci viaggiano a velocità una volta inimmaginabili. L’esperienza della ricostruzione del ponte di Genova dopo il crollo del ponte Morandi ha mostrato all’Italia e al mondo una strada concreta per realizzare un’opera in tempi rapidi e consegnarla al suo pieno utilizzo a vantaggio del territorio ligure e dell’economia di tutto il Paese». Poi, sostiene Ronzulli, «il ponte sullo Stretto rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il futuro dell’Italia, per unire il Mediterraneo all’Europa. Ora è opportuno adottare procedure, se necessario commissariali, che superino i vincoli burocratici e la stratificazione normativa che rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche».

© Riproduzione riservata