Il vuoto di anestesisti all’ospedale di Milazzo

Ospedale di Milazzo, torna attuale l’emergenza anestesisti che a dire il vero non è mai rientrata. Ma a sollevarla non sono più solo le forze politiche ma adesso anche i sindacati del settore sanitario. In particolare è la Cimo ad evidenziare come «le gravi ed annose carenze di anestesisti allungano delle liste di attesa, con i pazienti che non vedendo soddisfatte le proprie esigenza di salute in tempi ragionevoli. Così, in numero sempre più crescente, si rivolgono alle strutture pubbliche e private vicine, ovvero affollano le strutture sanitarie della nostra provincia ma anche quelle delle altre provincie siciliane e non di rado si rivolgono a centri fuori regione».

«Una situazione – spiega il segretario provinciale e consigliere regionale, Giuseppe Giannetto – che mortifica un presidio come il “Fogliani” che è punto di riferimento per le urgenze medico-chirurgiche di tutto il comprensorio tirrenico della provincia di Messina. Lo testimoniano gli innumerevoli accessi al Pronto soccorso che anche quest’anno sfioreranno il numero di 40 mila prestazioni, ponendolo, per mole di lavoro, secondo soltanto al Pronto Soccorso del Policlinico di Messina».

