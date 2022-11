Messina, morto l’anziano travolto a Giostra: indagato il motociclista

Ancora una vittima della strada che va ad allungare il tragico elenco. Si tratta di un 85enne, Domenico Pannuccio, che poco più di un mese fa, il 28 settembre scorso, fu travolto da un motociclista 45enne, M.P., in sella ad una Yamaha mentre attraversava la strada, all'altezza della rotatoria di viale Giostra, a Ritiro. L’uomo è deceduto il 27 ottobre scorso, e nell’ambito dell’inchiesta che era stata aperta in Procura adesso il centauro non è più indagato per lesioni gravi ma per omicidio stradale. L’incidente avvenuto nel pomeriggio del 28 settembre sul viale Giostra apparve gravissimo sin da subito ai soccorritori e agli agenti della polizia municipale che intervennero sul posto. La moto investì l’85enne mentre attraversava la strada all’altezza dell'ultima rotonda, di fronte al supermercato Conad. L’anziano, in gravi condizioni, fu trasportato al Policlinico, mentre il centauro, anche lui rimasto gravemente ferito, fu condotto all’ospedale Papardo. Sul posto i rilievi vennero effettuati come sempre dalla sezione Infortunistica della polizia municipale.

Le condizioni dell’anziano però si sono però progressivamente aggravate di giorno in giorno, fino all’evento fatale che è accaduto il 27 ottobre scorso, con il decesso dell’uomo alla Rianimazione del Policlinico. Nei prossimi giorni scatterà la fase successiva dell’inchiesta aperta in Procura dal pm Alessandro Liprino, con il 45enne indagato adesso per omicidio stradale, che è assistito dall’avvocato Pietro Luccisano, e i parenti della vittima che sono rappresentati come parte offesa dagli Pietro Venuti, Aldo Lombardo, Alessandro Trovato e Danilo Flores. L’autopsia è già stata effettuata dal prof. Alessio Asmundo.

