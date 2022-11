Messina, un cartellone natalizio attrattivo: “Giovani ecco il palco della città”

Mercatini, concerti, luminarie e l’immancabile cibo. Mischiare con un po’ di aria natalizia e un pizzico di speranza che stavolta vada tutto per il verso giusto, ed ecco servito il programma del dicembre messinese.

Gli ingredienti, nel dettaglio, li scopriremo nei prossimi giorni e saranno quelli che gli stessi artisti messinesi vorranno proporre rispondendo al bando che il Comune ha lanciato giovedì e che si chiuderà il 14 novembre. Una formula già vista per setacciare le offerte che arriveranno e non scegliere a scatola chiusa questo o quell’artista da far esibire nelle tante location che saranno allestite in città.

Ieri la presentazione dell’avviso pubblico con il quale associazioni, compagnie di danza, teatrali, società o agenzie di spettacoli, artisti professionisti, potrà presentare le proprie proposte (ciascuna della durata di almeno 90 minuti). Dovranno far parte dell’ampio spettro artistico della Musica leggera, pop, rock, rap, blues, jazz ed elettronica e poi folk, corale, sinfonica e da camera, danza e balletto, teatro, altre arti sceniche. « Ci sono anche le performance art – ha spiegato ieri l’assessore alle politiche giovanili Liana Cannata – e quindi la vasta gamma degli artisti di strada compresi coloro che si occupano di installazioni artistiche, di teatro immersivo. Allora il mio invito rivolto ai giovani è quello di fare rete perchè a dare loro vetrina ci pensiamo noi».

Il Comune, alle proposte che saranno giudicate idonee allo spirito del programma natalizio, garantirà location, palco, Siae, pubblicità e promozione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata