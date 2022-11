Messina, traffico illegale di rifiuti: dichiarata nulla la citazione in giudizio delle ditte

Colpo di scena al processo davanti alla prima sezione penale del tribunale denominato “Eco-Beach”, ovvero il maxi traffico illecito di rifiuti tra Giardini Naxos e Taormina finito nel 2021 nel mirino della Procura di Messina e dei carabinieri del Noe, che vedeva coinvolti inizialmente ben 23 imputati, 21 persone fisiche e due persone giuridiche. Dal dibattimento infatti “escono” proprio le due imprese coinvolte, la Eco Beach srl e la Ofelia Ambiente srl, come ha deciso il collegio presieduto dal giudice Salvatore Pugliese, che ha affrontato una serie di eccezioni formulate dal collegio di difesa. I giudici, tecnicamente, hanno dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per entrambe le imprese coinvolte, ed hanno disposto la restituzione degli atti al pm con lo stralcio delle posizioni.

Il processo prosegue per gli altri 21 imputati coinvolti: Savio Venerino, di Giardini; Faraone Eugenio, di Messina (in qualità di funzionario della Città Metropolitana di Messina), Savio Patrizia, di Giardini; Monastra Gaetano, di Catania; Monaco Giuseppe, di Acireale; Giunta Davide, di Francavilla; Russo Rosario, di Fiumefreddo; Taliò Matteo, di Taormina; Longo Giovanni, di Augusta; Codevilla Stefano, di Catania; Barbini Romolo, di Francavilla; Savio Simone, di Giardini; Catanzaro Rosario, di Taormina; Gugliotta Basilio, di Giardini; Intilisano Vincenzo, di Giardini; Sarlo Concetta, di Spadafora (in qualità di funzionario della Città Metropolitana di Messina); Lo Turco Giovanni, di Giardini; Savio Giuseppe, di Giardini; Cappadonia Armando, di Messina (in qualità di dirigente della Città Metropolitana di Messina; Lo Turco Pancrazio, di Giardini (è l’ex sindaco della cittadina ionica); Tartaglia Alessio, di Palermo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina



© Riproduzione riservata