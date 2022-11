Messina, a Faro Superiore l'omaggio all'eroismo dei soldati e delle forze armate

La Comunità di Faro Superiore insieme alle autorità civili e militari, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma, parteciperanno alle celebrazioni che si svolgeranno nel pomeriggio di domenica 6 novembre, presso il Monumento ai Caduti di Piazza San Rocco.

Dopo la S. Messa a suffragio dei caduti di tutte le guerre, celebrata nella Chiesa S. Maria Assunta, dal Reverendo Parroco Sac. Filippo Lucianetti alle ore 17.30, il corteo si muoverà accompagnato dal Corpo Musicale "G. Verdi", per rendere gli onori e l'omaggio ai caduti, con la cerimonia dell'Alza Bandiera, con la Deposizione di una corona d'Alloro al Monumento ai Caduti, imbandierato dal Tricolore, sito in Piazza San Rocco.

In questo giorno la Comunità di Faro Superiore ricorda con profondo rispetto l'eroismo dei propri soldati, per tanta parte operai e contadini, che combatterono e caddero, fino al raggiungimento della Vittoria, rivivendo l’orgoglio del Popolo Italiano e dei militari che, con la lotta, hanno restituito libertà e dignità al Paese.

Viene inoltre ribadita l’importanza della trasmissione della memoria storica alle giovani generazioni, di cui tutti siamo portatori, quale monito e testimonianza, affinché non si ripetano più gli orrori del passato e si manifesta riconoscenza alle Forze Armate, presidio delle Istituzioni Repubblicane, e a tutti i nostri militari impegnati nell’adempimento del proprio dovere di ieri è di oggi, in Italia e all’estero, per il mantenimento della Pace nel mondo.

