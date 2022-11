Fondi Pnrr, a Milazzo corsa avviata per tre progetti

Altre risorse che si concretizzano per le casse di palazzo dell’Aquila anche se adesso occorrerà essere particolarmente accorti nel rispettare i tempi assai rigidi previsti dal cronoprogramma del Pnrr. Si tratta delle somme riguardanti il parcheggio multipiano di via Impallomeni, la ristrutturazione dell’ex mercato coperto di via Pescheria per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche e la riqualificazione urbana dell’area limitrofa al Castello (Borgo) per una migliore fruizione turistica del territorio (stralcio funzionale). Quasi 5 milioni di euro finanziati nell’ambito della rigenerazione urbana che il governo nazionale ha previsto per tutti i Comuni italiani, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fino al 2034.

Risorse per interventi di manutenzione o di riuso di aree ed edifici pubblici, demolizione di opere o di manufatti abusivi, interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili pubblici e per progetti di mobilità sostenibile. Sono state previste somme diverse secondo la popolazione. In totale di tratta di finanziamenti per 28 milioni di euro, che sono destinati a Messina, Milazzo e Barcellona per realizzare una serie di progetti volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado.

