Bolletta da 350mila euro, un’altra tegola sul Comune di Taormina

La “spada di Damocle” del rischio di distacco della fornitura elettrica torna ad abbattersi sul Comune di Taormina per il mancato pagamento di una bolletta da 350mila euro. Si tratta di una morosità sulla quale Enel ha chiesto la corresponsione della somma dovuta all’Ente, ed è un sollecito sul quale si prende tempo, perché prima si vuole procedere con l’approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione 2022. Sulla questione al momento il sindaco Mario Bolognari rassicura che la corrente elettrica non verrà staccata.

Secondo il primo cittadino, prima si renderà, in ogni caso, necessario esitare il bilancio, per sbloccare la somma da versare a Enel. Il bilancio dovrebbe essere approvato in Aula entro la fine di quest’anno, si spera già entro il mese corrente. I tempi stringono e bisogna far fronte ad un situazione che si fa sempre più spinosa e ricorda un’analoga vicenda che ha riguardato a suo tempo il Consorzio rete fognante, dove in quel caso si era accumulato un mancato pagamento a Enel di circa 1 milione di euro e le parti sono poi finite in causa con l’ente fornitore di energia che ha intrapreso le vie legali nei confronti del Consorzio.

