Messina, Smart blocca bus dell'Atm: il carro attrezzi arriva prima del proprietario

Quando si dice un parcheggio alternativo... Ma anche intollerabile. Il posteggio in verticale e non in orizzontale all’interno delle strisce blu di una Smart ha letteralmente bloccato il traffico di fronte al palazzo della Camera di commercio, nei pressi della stazione degli autobus di Cavallotti. Infatti, un bus dell’ATM non ha potuto proseguire il suo servizio, aspettando che l’automobilista porti via la vettura posteggiata o che il carro attrezzi lo faccia al posto suo.

L'epilogo

Ha fatto prima il carro attrezzi. È questo l’esito del curioso parcheggio di questa mattina davanti alla camera di commercio. Un’auto che bloccava il passaggio degli autobus è stata portata via con il mezzo di soccorso dopo una ventina di minuti di blocco assoluto del traffico. Al punto che Atm è stata costretta a deviare il percorso dei mezzi in uscita dal parcheggio Cavallotti lungo la linea del tram. all’autista del mezzo un conto pesante da pagare e chissà forse anche una lavata di capo

