Messina, mezzo milione per il Natale della rinascita: presepi, mercatini, concerti e tanti eventi

Mercatini e artisti di strada. Spettacoli di luci e musicisti in piazza. Eventi nelle chiese e nelle isole pedonali. Insomma, tutto quello che un anno fa era stato solo accennato, salvo poi interrompersi bruscamente a causa dell’ondata pandemica invernale, e che quest’anno – si spera – potrà riprendersi lo spazio immaginato fin dall’inizio. Da quando, cioè, la Giunta De Luca, oggi “replicata” nella Giunta Basile, ha immaginato il piano promozionale “Messina città della musica e degli eventi”. Un pacchetto di appuntamenti per il prossimo Natale per il quale l’Amministrazione ha stanziato un budget di lusso: mezzo milione di euro.

Il piano generale è stato varato la settimana scorsa in Giunta, l’avviso pubblico per selezionare proposte musicali e arti sceniche, invece, è stato emanato ieri e verrà presentato nel dettaglio stamattina, in conferenza stampa, dal sindaco Federico Basile e dai suoi assessori.

Sono quattro le linee d’azione del programma di eventi immaginato dall’Amministrazione: “Il Natale in musica, degli eventi e dei talenti”, “Il Natale tra arte e cultura”, “Il Natale delle illuminazioni artistiche” e “Il Natale nelle ville, nei forti e nei casali”. Non mancherà il classico Capodanno a piazza Duomo, per lo più con deejay locali. Ma il vero big è previsto prima di Natale, sempre a piazza Duomo: il nome è ancora top secret, ma di certo sarà un concerto di primissimo livello, in grado di richiamare numeri importanti in termini di pubblico.

