Messina, che fine ha fatto il Pronto soccorso del Policlinico?

Che fine hanno fatto i cantieri del nuovo pronto soccorso e della nuova terapia intensiva del Policlinico, che avrebbero dovuto essere “cosa fatta” il 31 ottobre scorso con tanto di consegna ufficiale a detta dell’ex commissario regionale e soggetto attuatore per la sanità in Sicilia, Tuccio D’Urso? Intorno a questa domanda fondamentale, non soltanto per la città ma anche per le migliaia di pazienti provenienti dall’intera Sicilia e da altre regioni d’Italia che affollano giornalmente il Policlinico, è necessario ricercare delle risposte chiare e definitive.

Il 24 ottobre scorso proprio l’ingegnere D’Urso, clamorosamente defenestrato dal neo presidente della Regione Renato Schifani nei giorni scorsi, al quale è subentrato l’architetto Salvatore Lizzio, aveva dichiarato al nostro giornale: «Ecco l’elenco delle consegne dei reparti a Messina: al Policlinico giorno 27 ottobre consegna della Terapia intensiva con 16 posti, a seguire giorno 31 ci sarà la consegna del primo piano del Pronto soccorso, mentre giorno 7 novembre avverrà la consegna della Terapia intensiva dell’ospedale Papardo. A fine novembre al Policlinico il Pronto soccorso sarà quindi perfettamente operante, così come lo saranno al Papardo il Pronto soccorso e i montalettighe del Reparto infettivologico, e quindi saranno portati a conclusione tutti i nostri interventi».

A quanto pare, ad oggi, ancora nessuna consegna definitiva è stata effettuata, e nelle due grandi strutture ospedaliere della città nessuno sa nulla di quanto avverrà nelle prossime settimane. Ed è chiaro che D’Urso essendo già fuori dai giochi sostiene tra le righe che non gli è stato consentito di portare a termine la sua missione a pochi passi dal traguardo.

