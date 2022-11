Commemorazione dei caduti a Messina, lunedì celebrazione a Contesse

Organizzata dalla II Circoscrizione del Comune di Messina, rappresentata dal Presidente Davide Siracusano, si svolgerà lunedì 7 novembre, alle ore 10.15, presso il Monumento ai Caduti di Contesse, la Commemorazione dei caduti di tutte le guerre, dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, alla presenza del Sindaco Federico Basile, dell’Assessore Massimiliano Minutoli, del Consiglio della II Circoscrizione e delle altre Autorità civili, militari e religiose.

La manifestazione si aprirà con il raduno alle ore 9.45 presso la chiesa della Calispera; alle 10, il corteo partirà dalla piazza della chiesa della Calispera per poi giungere al Monumento ai Caduti di Contesse, dove alle 10.15 sarà deposta la corona d’alloro concessa dall’Amministrazione comunale con la contestuale benedizione seguita da un momento di preghiera e dal silenzio fuori ordinanza. Alle 12 si proseguirà con la deposizione della corona d’allora al Monumento ai Caduti di Santa Lucia sopra Contesse. Sono stati invitati a partecipare alla Commemorazione anche una rappresentanza della scuola Primaria di Pistunina “N. Giordano” dell’Istituto comprensivo “Catalfamo” e della scuola primaria Granata di Contesse dell’Istituto comprensivo “S. D’Acquisto” con le loro insegnanti che hanno preparato i piccoli alunni alla recitazione di brani e poesie in ricordo dei Caduti. Officeranno i momenti di preghiera e la benedizione delle corone d’alloro i Sacerdoti Don Cleto D’Agostino della Parrocchia Immacolata di Contesse e Padre Giovanni Ioppolo della Parrocchia di Santa Lucia Vergine di Santa Lucia sopra Contesse, che ricorderanno le vittime della guerra con la preghiera dei caduti. Alla cerimonia, come ogni anno, parteciperà la cittadinanza della II Circoscrizione.