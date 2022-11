Messina Servizi apre la stagione dei concorsi

Non solo Palazzo Zanca, ma anche le partecipate del Comune sono pronte ad aprire le porte per nuove assunzioni. Non solo le 500 figure che dovrebbero andare a concorso al Municipio entro la fine dell’anno, ma ancora prima sarà pubblicato un bando per 100 nuovi dipendenti a tempo indeterminato per la Messina Servizi.

Si tratta di assunzioni, per lo più, per far fronte al recente impegno per la gestione del verde che, con un contratto aggiuntivo rispetto a quello di servizio, è stato assegnato alla società che principalmente si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nell’ultimo anno l’attività è stata affidata all’esterno ma l’obiettivo dell’azienda è quello di far fare questo servizio in house, cioè con proprie forze, con la forza lavoro che verrà assunta nei prossimi mesi.

«In realtà – spiega Maria Grazia Interdonato, presidente della società – con questa prima tranche di dipendenti copriremmo il 50% del servizio. Il resto rimarrebbe sempre in capo alla aziende esterne. Ma nel triennio vorremmo arrivare alla pepiena autonomia».

In questi giorni si completerà la prima fase del concorso per l’assunzione dei 100 nuovi dipendenti. Quella legata all’atto d’interpello rivolto solo a coloro che sono iscritti nelle liste di mobilità interregionali, come previsto nell’articolo 24 della legge Regionale Siciliana n. 20/2016. Un atto preliminare dovuto perchè queste figure hanno priorità rispetto a nuove assunzioni. In questi mesi sono arrivate 130 istanze per questo atto d’interpello ma a quanto la stragrande maggioranza sono di persone che non hanno i requisiti. La commissione giudicante esaminerà in queste settimane le pochissime istanze “corrette” e intanto saranno affinati i bandi per le figure rimanenti rispetto a “quota 100”.

