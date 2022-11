Villafranca, tutto pronto per l'esercitazione Exe di Protezione civile su rischio sismico e maremoto

Tutto pronto per l'esercitazione Exe di Protezione civile sui rischi sismico e maremoto, che si svolgerà anche a Villafranca Tirrena nei giorni di venerdì, sabato e domenica prossimi (4, 5 e 6 novembre). L'evento è stato preceduto da una minuziosa preparazione, che ha visto in prima linea l'Amministrazione Cavallaro. Nello specifico, durante queste giornate verrà allestito un campo base composto da soccorritori e mezzi negli impianti sportivi Fagnani-Terre Forti, in contrada Fiume Gallo, e saranno svolte esercitazioni sul territorio e momenti di informazione e formazione. Il territorio sarà pertanto interessato dal transito di numerosi veicoli di Protezione civile. Nelle giornate del venerdì e sabato sarà altresì possibile visitare il campo di Protezione civile allestito nella struttura polivalente Fagnani. Nella sola giornata di venerdì saranno inoltre attivati, per qualche minuto, i sistemi di allerta (sirene) collocati nel palazzo municipale e nella scuola "Enrico Mattei" di Divieto. «La finalità dell'evento è quella di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche di Protezione civile, promuovendo una serie di iniziative che coinvolgeranno diverse città, tra cui la nostra Villafranca - dichiarano il sindaco Giuseppe Cavallaro e l'assessora al ramo Gianfranca Alessi -. Già da qualche settimana, il palazzo comunale è stato meta di alcuni funzionari del Dipartimento di Protezione civile di Messina, Enna e Caltanissetta, considerato che nei prossimi giorni verrà messo in campo lo scenario denominato Exe Sisma.

La scelta del nostro territorio - proseguono - è stata dettata dalla presenza di una location (campo sportivo) vicina alle reti stradali, come area idonea con servizi e ampi spazi, per il Piano di Protezione civile aggiornato anche per il rischio tsunami e dalla presenza costante dei volontari. Per la realizzazione di tale evento siamo stati gemellati con Enna e Caltanissetta. L'ing. Calogero Crapanzano ha elogiato il nostro Comune per la fattiva collaborazione. Ribadiamo anche noi l'importanza delle esercitazioni in questione, la campagna di buone pratiche per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell'ambiente. Siamo contenti che Villafranca sia stata scelta tra i Comuni che hanno le infrastrutture idonee a fronteggiare eventi di tale entità. L'occasione è utile per testare tutte le funzioni di supporto territoriale in caso di calamità e per verificare quindi il grado di preparazione», concludono i due amministratori. Anche gli studenti delle scuole saranno interessati nei loro plessi alle prove di esercitazione. Coinvolti nell'iniziativa Exe ci sono poi, tra gli altri, i centri tirrenici di Saponara, Rometta, Spadafora, Monforte San Giorgio e Roccavaldina.

