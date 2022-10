MessinaServizi, 1 e 2 novembre porta a porta regolare. Chiuse le isole ecologiche

Messinaservizi Bene Comune comunica che per la Festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre, il servizio porta a porta di raccolta differenziata e lo spazzamento si svolgeranno regolarmente, così come l’impianto di selezione di Pace seguirà gli orari e i turni regolari. Resteranno chiusi invece, i Ccr e le isole ecologiche e non verrà svolto il servizio di raccolta di rifiuti pericolosi. In questi giorni la Messinaservizi sarà presente con il proprio personale in tutti cimiteri garantendo il servizio dì pulizia e svuotamento carrellati per tutta la durata dell’apertura.

