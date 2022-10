Saponara, presto l’appalto per ampliare il cimitero

Un bilancio dei primi mesi di amministrazione comunale è stato tracciato dal sindaco Giuseppe Merlino, eletto lo scorso giugno. Il primo cittadino espone le priorità che hanno segnato l'avvio dell'attuazione del programma. In primis, i lavori che interesseranno l'ampliamento del cimitero comunale. Per dare corso all'opera era necessario stipulare un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per il quale serviva l'approvazione del conto consuntivo 2021 (definita il 15 settembre scorso) e del bilancio 2022 (varato lo scorso 18 ottobre).

«Alla luce di questi passaggi fondamentali – spiega il sindaco – il progetto di ampliamento del cimitero, che è stato anche aggiornato secondo il nuovo prezzario, potrà essere portato a compimento, essendo nelle condizioni di accedere al mutuo». A tal riguardo, l'Ufficio tecnico e il Settore ragioneria stanno redigendo gli atti. Il sindaco ha inteso, poi, spegnere alcune polemiche che si sono accese in merito al riavvio del servizio di asilo nido. «Ci è stato chiesto come mai non sia stato reso operativo prima - precisa Giuseppe Merlino – Ma tutto quel che riguarda il bilancio presuppone un lavoro ben preciso di programmazione. Non è un “copia e incolla”. Bisogna individuare gli obiettivi e le risorse, che ci sono. Inoltre, mentre in passato era attivo il personale interno del Nido comunale, quest'anno non è stato più così in quanto due maestre sono andate in pensione. Quindi – osserva Merlino – si è dovuto ricorrere all'appalto, individuando e costituendo i capitoli di bilancio in questione. Dal 2023, il problema non dovrebbe più ripresentarsi e l'asilo nido potrà riaprire i battenti prima».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata