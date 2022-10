Milazzo, città sostenibile e a misura d’uomo. Nuove direttive sul piano del traffico

Un piano del traffico che ridisegni una città più vivibile. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale che ha, per il momento “stoppato” modifiche viarie in attesa che si aggiorni lo studio, risalente a 10 anni fa, dell’ingegnere Stefano Ciurnelli, adeguandolo alle modifiche che nel frattempo sono subentrate. E la filosofia del Piano dovrà seguire tre direttrici: ridurre il traffico, aumentare i parcheggi e incentivare il trasporto pubblico.

Indirizzi che di recente il sindaco Pippo Midili e i tecnici di palazzo dell’Aquila hanno dato all’ing. Ciurnelli nel corso di un incontro per dar corso a quegli interventi che l’Amministrazione vuole attuare per migliorare la vivibilità del centro urbano. E ciò sulla scorta anche di quanto previsto dalle delle recenti modifiche normative che sostengono, anche attraverso risorse disponibili, l’obiettivo di favorire nuove azioni per migliorare sia i flussi di traffico sia le condizioni di vivibilità nei centri urbani. Al momento il Piano del traffico prevede degli accorgimenti per migliorare la viabilità urbana che interessano le seguenti zone: largo dei Mille, l’incrocio tra via Cristoforo Colombo, via Impallomeni e via Umberto I, l’area adiacente a piazza San Papino, la riviera di Ponente (asse viario-via Matteotti), lo snodo di via Migliavacca-piazza Sacro Cuore e ancora l’area del porto, dove viene immaginata una Ztl all’interno della quale estendere l’isola pedonale (attualmente esistente solo in via Medici), nella piazza Caio Duilio, in piano Baele, in via Piraino e piazza Mazzini. Altro intervento, questo da attuare già a stretto giro, riguarda la via Cristoforo Colombo che è destinata a diventare a doppio senso per favorire il deflusso delle auto provenienti da Ponente fino alla marina Garibaldi attraverso il passaggio da San Papino e piazza Roma.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata