Messina, De Luca non sta ancora bene: "Riabilitazione più complicata del previsto"

Poche parole sul suo profilo Facebook per annunciare un periodo di assenza. E' il messaggio di Cateno De Luca, deputato regionale e leader di Sud chiama Nord, due giorni dopo essere stato dimesso dall'ospedale dopo il problema di salute dello scorso lunedì. L'ex sindaco aveva annunciato una diretta per oggi, nella quale avrebbe parlato del suo problema di salute e di cosa era successo quel giorno. Ma stamani il nuovo messaggio. "Ancora non sono pronto... La fase riabilitativa si sta rivelando più lenta e complicata del previsto. Riprenderemo le nostre attività compreso le dirette mattutine “a modo mio ...” tra qualche settimana. Buona domenica e pregate per me...".