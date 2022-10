A Messina un’isola a tempo e mercatini in piazza

Prende forma il Natale messinese. E la prossima settimana potrebbe essere definito il grosso del programma e dell’impostazione di una serie di attività che coinvolgeranno il centro città e non solo.

Venerdì sera e sabato mattina , gli assessori e lo stesso sindaco Basile hanno preso coscienza diretta dell’area che sarà trasformata nel “villaggio” natalizio messinese. Una lunga passeggiata da Palazzo Zanca fino a piazza Cairoli passando per le due nuove strade che saranno pedonalizzate: la via I settembre e la parte a valle del viale San Martino.

Una constatazione de visu della situazione di quell’area con qualche chiacchierata con i commercianti della zona, qualche giorno dopo la riunione fiume in sala Giunta con il comitato che rappresenta diverse decine di negozianti e residenti.

La “nuova” isola Doveva essere un piano del traffico condiviso e non imposto e così è stato. L’idea originale, quella contenuta nel documento di programmazione della mobilità votato dal consiglio comunale un mese fa, era quella di pedonalizzare h24 la via I Settembre anche dall’angolo con via Garibadi e sino a viale San Martino. L’incontro d’inizio e settimana ha rimescolato le carte e l’amministrazione si è detta pronta a rivedere l’impostazione. La nuova versione di isola pedonale per la parte più a valle del viale San Martino è un ritorno all’antico, quando fu lanciata l’idea della “rambla”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata