Venetico, finanziato il progetto per ridare vita al castello

Si aggiunge un ulteriore importante pezzo di puzzle all'obiettivo del recupero e della riqualificazione del castello di Venetico Superiore. È stata finanziata, per un importo di 332.845 euro, la progettazione definita ed esecutiva per la ristrutturazione del maniero. Ad annunciarlo con grande soddisfazione sono il sindaco Francesco Rizzo e l'ingegnere Fabio Marino. Le somme sono state assegnate nel contesto dei contributi destinati agli enti locali dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali (annualità 2022), finalizzati ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio architettonico. Sul progetto di fattibilità, elaborato dalla Urban future organizations, si era già espressa favorevolmente la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Messina, con riferimento all'istanza presentata dal Comune, ritenendolo meritevole di approvazione alle condizioni prestabilite. Secondo quanto programmato, gli interventi saranno dapprima volti al recupero e alla messa in sicurezza del sito. Questo primo passo consentirà appunto di utilizzare gli spazi, ricavandone di nuovi per la realizzazione di iniziative sociali e per offrire così una nuova chance alla funzionalità dell'area. Si prevede, infatti, la realizzazione di un auditorium all'aperto con i relativi servizi.

