Milazzo, progetto “Gigliopoli”: fondazione al bivio

Prosegue la mobilitazione in città per trovare una soluzione finalizzata a salvare il progetto “Gigliopoli” che ha avuto apprezzamenti anche da parte di Cecilia Strada e Vauro Senesi, ospiti della manifestazione promossa dall’associazione “Città Invisibili”, che, dopo una visita nei terreni della Fondazione, hanno espresso il loro plauso a coloro che hanno creato una iniziativa cosi importante e preziosa per i più deboli.

Il nodo riguarda la scadenza del contratto con l’associazione “Il Giglio”, ma nel concreto il vero problema è pratico: ovvero chi potrà dare continuità ad un progetto che è stato creato e sviluppato nel tempo dall’associazione presieduta da Vincenzo Scaffidi. Tra l’altro, come ha anche sottolineato tra le righe uno dei componenti del Cda, padre Santino Colosi, oggi l’Ipab “Lucifero” è alle prese con una grave situazione economica, non solo di liquidità determinata da diversi contenziosi aperti e da crediti che non sarebbero stati riscossi dagli affittuari dei terreni ubicati nel promontorio. Proprio questa situazione avrebbe “ingessato” l’attività condizionando anche le scelte da adottare. E forse è proprio questa la ragione che continua, nonostante in città, vi sia un dibattito aperto da settimane, a indurre il Consiglio di amministrazione a rimanere in silenzio. E non è escluso che ciò sia determinato da possibili diversi orientamenti dei quattro attuali componenti. Già, quattro componenti. Perché paradossalmente continua a mancare la quinta nomina dopo la designazione da parte del precedente provveditore della prof. Rosalia Schirò al posto della dimissionaria preside Delfina Guidaldi.

