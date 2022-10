Messina, mancata rimozione carcassa cane: animalisti in rivolta

Denuncia del partito animalista dopo il caso della mancata rimozione immediata della carcassa di un cane a Messina. «Un cane -­ scrive il dirigente nazionale del partito Carlo Callegari ‑ è stato trovato morto in via Reggio Calabria, dove era stato abbandonato da due giorni, nella totale assenza da parte dell’amministrazione e delle istituzioni, le quali giocano a scarica barile, assistendo ogni volta al rimpallo delle responsabilità. Questo nonostante continue segnalazioni di cittadini e volontari volte a far rimuovere la carcassa; alla fine è stata rimossa ieri sera grazie all’intervento di un dirigente del comune, che dopo esser stato allertato si è subito attivato per far rimuovere la carcassa del povero animale. Dirigente che ha dovuto più volte sollecitare i vari uffici e dipendenti. Ogni volta assistiamo al solito spettacolo vergognoso, vorremo capire chi sono i responsabili».

