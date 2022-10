Messina, gli studenti UniMe vincono la “StartCup Sicilia 2022”

Le idee vincenti di UniMe. “InnovaHelix”, dopo aver vinto la StartCup dell’Ateneo peloritano, si è aggiudicata l’edizione 2022 di StartCup Sicilia, svoltasi a Palermo nella sede regionale di UniCredit. “InnovaHelix” è un progetto che si rivolge al mercato della nutraceutica e della farmacologia e mira alla creazione di molecole complesse a base di bava di lumaca e altri composti di origine naturale per lo sviluppo di prodotti nutraceutici e farmaceutici per la cura degli stati infiammatori.

L’innovazione proposta dagli studenti messinesi nasce dall’analisi delle caratteristiche intrinseche della bava di lumaca “Helix Aspersa Muller” che risulta avere una composizione naturale di sostanze attive tra le più ricche in natura. Questo la rende un ingrediente di base unico e non sintetizzabile in laboratorio, avendo allo stesso tempo proprietà antinfiammatoria, antimicrobica, immunostimolante, idratante, cicatrizzante, lenitiva e rigenerante.

“InnovaHelix” ha affrontato e superato la concorrenza di altri otto progetti d'impresa siciliani. Adesso il “team” vincitore andrà alla fase finale del Premio nazionale per l’innovazione che si terrà a L'Aquila l’1 e il 2 dicembre.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata