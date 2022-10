Oliveri, assessore un universitario di 20 anni

Il sindaco Francesco Iarrera rompe gli indugi e oggi confermerà le indiscrezioni che in questi giorni davano il giovane Marco Crisafulli in predicato di essere il primo dei due nuovi assessori del proprio Esecutivo, che da oltre dieci giorni ha salutato l'ex vicesindaco Salvatore Bertino e il collega di giunta Francesco Scardino, entrambi revocati dalla carica dopo tre mesi di presenza solo ad onor di firma. Il Comune riconoscerà, dunque, il più giovane assessore della sua storia, vista l'età dell'ormai ex presidente della Consulta dei ragazzi oliveresi. A soli 20 anni, compiuti lo scorso gennaio, lo studente universitario Marco Crisafulli, iscritto al secondo anno del corso di laurea in Economia aziendale all'Università di Messina, varcherà le porte di ingresso del Municipio con una nuova veste, nonostante nel suo curriculum possa vantare già l'incarico di esperto del sindaco Iarrera in materia di politiche giovanili. La determina pubblicata oggi dal sindaco è la prima delle due che nel giro di poco tempo dovrà ribaltare le sorti dell'azione amministrativa del Comune, alle prese con i noti problemi in seno alla redazione dei bilanci e con l'imminente redistribuzione delle deleghe assessoriali, compresa la nomina per il nuovo vicesindaco (potrebbe essere uno dei due assessori donna, Rosa Alessandro o Salvuccia Saporito).

