Incidente sul lavoro a Messina, un cancello gli cade addosso all'Università: ferito operaio 65enne

Un grave incidente sul lavoro a Messina si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in uno dei cantieri del plesso centrale dell’Università. Un operaio palermitano 65enne, impiegato in una delle ditte che stanno eseguendo dei lavori all’interno dell’area, è rimasto parzialmente schiacciato da un pesante cancello, che secondo una prima ricostruzione è stato scardinato da un camion in manovra. L’operaio è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, le sue condizioni per fortuna non sembrano gravi. L’area e il cancello sono stati posti sotto sequestro e sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta.

